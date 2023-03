Vratila se zima i donijela samo probleme. Snijeg sutra prestaje, bura tek sredinom tjedna

Hrvatska se jučer probudila pod snježnim pokrivačem. U Baranji, Slavoniji i središnjoj Hrvatskoj izmjereno je od svega nekoliko centimetara do 15-ak centimetara, a od 20 do 40 cm izmjereno je u Gorskom kotaru i Lici. Tijekom dana snijeg je dalje padao, a pokrivač se podebljavao u gorju, no većinom u nizinama se i brzo topio. Uz pad temperature i dotok hladnog zraka preko Alpa zapuhala je druga snažna bura ove veljače s najjačim udarima jačim od 160 km/h pod Velebitom. Bura će slabiti, s orkanskih doduše samo na olujne udare tijekom dana.

Duž sjeverne i srednje Dalmacije puhat će uglavnom samo jaka bura. Na krajnjem jugu će držati i dalje umjereno do jako jugo. Vjetrovito će biti i na kopnu, naime hladan sjeverac pojačavat će osjet hladnoće. temperature će biti oko 0 °C, na moru od 2 °C na sjeveru do 9 °C na jugu. Tijekom noći i u rano prijepodne očekujemo slabe oborine, u nizinama i gorju susnježica i snijeg, u Dalmaciji većinom slaba i povremena kiša.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj će drugi dio dana biti oblačan i bez oborina. Puhat će slab do umjeren sjeverac, uz najviše temperature od 1 do 3 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu popodne oblačno i hladno uz temperature 2, 3 °C iznad nule. Oborine će izostati, tek predvečer na jugu može biti malo susnježice, dok će se na sjeveru naoblaka dijelom i raskinuti.

U Dalmaciji se očekuje oblačno, kišovito i vjetrovito vrijeme. Kiša će doduše biti povremena i slaba, češća na jugu, dok će bura imati jake udare. Zapuhat će i na dubrovačkom području. Temperatura od 7 °C do 12 °C, u zaobalju oko 4 °C.

Snijega će biti i sutra popodne u gorju, češće u Lici. Prema večeri i tamo prestaje. Pritom će puhati umjeren sjeverac, uz temperature ispod nule tijekom cijelog dana. Na moru i u Istri promjenjiva naoblaka, uz olujnu buru bez oborina. Vjetar će tek mrvicu Oslabjeti. Hladno, od 3 °C pod Velebitom i oko Rijeke do 9 °C na otocima.

U NASTAVKU TJEDNA:

Na kopnu ostajemo u oblačnom, vjetrovitom i hladnom dijelu zime. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a povremene susnježice, u gorju i snijega bit će u srijedu i većinom u četvrtak. Prema kraju tjedna temperature blago rastu.

Na moru promjenjivo, ujutro hladno i danju svježe. Na sjeveru će uz jaku i olujnu buru biti dosta sunčanih razdoblja, dok će u Dalmaciji često biti i kiše, osobito u srijedu i opet potkraj tjedna. Bura slabi sredinom tjedna.