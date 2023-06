Vrijeme i dalje kišovito: Bit će sunčanih razdoblja, lokalnih pljuskova, a ponegdje moguća tuča

Nakon gotovo jesenskog početka tjedna, idućih dana ipak primjerenije proljeću, ali i dalje promjenjivo i nestabilno.

UTORAK

Ujutro na sjevernom i srednjem Jadranu pa i unutrašnjosti Dalmacije moguće grmljavinsko nevrijeme, a pritom može pasti i veća količina oborine u kratkome vremenu uzrokujući mjestimice urbane ili bujične poplave. Suho uglavnom na krajnjem jugu, ponegdje i istoku, dok će kišonosni oblaci polako zahvaćati središnje krajeve. Vjetar slab, na moru umjeren, mjestimice pojačan istočni i jugoistočni.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem kraća sunčana razdoblja, ali će lokalno biti pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom, osobito prema sjeveru moguće i tučom. Vjetar slab, uz nestabilnosti prolazno pojačan, a temperatura viša nego danas, primjerenija dobu godine, bit će oko 23 °C.

Na istoku djelomice sunčano, ali uz razvoj oblaka sve će izgledniji biti pljuskovi, ponegdje intenzivniji, osobito navečer kada je moguće i grmljavinsko nevrijeme. Do kiše ostaje toplo uz uglavnom 24 °C.

U Dalmaciji postupno razvedravanje, još malo kiše ili koji pljusak u rano popodne samo u zaobalju ili na širem zadarskom području. Jugo slabi, a bit će i za nijansu malo toplije, posebice u zagori.

Na sjevernom Jadranu kiša postupno prestaje, pljuskovi se prorjeđuju, čak će na moru biti više sunčanih razdoblja, a pravo razvedravanje se očekuje prema večeri. Temperatura između 22 i 24 °C, malo niža u višem gorju.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti postupno sve toplije, bit će više sunčanih sati, ali i dalje ostaje to promjenjivo i nestabilno proljetno vrijeme. Svakodnevno barem malo kiše, čak lokalno uz moguće intenzivnije, ali kratkotrajne popodnevne pljuskove praćene grmljavinom, najčešće u subotu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U NASTAVKU TJEDNA NA MORU

Na Jadranu barem djelomice sunčano te sve toplije. No, ni ovdje neće biti sasvim stabilno, zalutat će pokoji pljusak do same obale, mjestimice u srijedu, a najizglednije u danima vikenda na sjevernom dijelu.