Vruće i sparno u Slavoniji, u Dalmaciji sunčano i vedro. Temperature i do 35

Iako u polju anticiklone uz dotok sve toplijeg zraka, na kopnu nije baš sasvim stabilno, a slično će još biti i sutra. Frontalni poremećaji se premještaju sjevernije od nas, no u višim slojevima atmosfere do naših krajeva ipak stigne manja količina vlage.

PETAK

Ujutro i prijepodne pretežno, uz more i potpuno vedro. Tek će po kotlinama i uz obale rijeka u kopnenim krajevima biti kratkotrajne magle. Manja šansa postoji da do sredine dana oko Podunavlja nikne kakav oblak vertikalnog razvoja uz malo kiše. Mirno, bura duž obale slaba do rijetko umjerena, ali pod Velebitom ujutro prolazno pojačana pa i jaka.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj bit će umjerenog, sporadično i jakog razvoja oblaka, a iz takvih većih može pasti kakav kraći, moguće i jak pljusak praćen grmljavinom, izglednije oko gorja i uz granicu sa Slovenijom. Vjetar i dalje slab, a bit će vruće i sparno uz temperaturu do 31 °C.

Vrlo toplo, vruće i sparino u Slavoniji, Baranji te Srijemu, ali ovdje djelomice sunčano i nestabilnije, izglednija kiša, najčešće u obliku lokalnih pljuskova, osobito oko Podunavlja i Posavine, a nakratko mogu biti izraženiji.

U Dalmaciji sunčano, nerijetko i vedro. Bit će vruće pa i vrlo vruće s temperaturom između 32 i 34 °C, lokalno moguće i 35 °C. Ugodu će, osobito na otocima, donositi prolazno umjeren, ponegdje i pojačan maestral.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, ali uz razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre, u riječkom zaleđu te u gorju postoji šansa za kraći pljusak. Bura će malo oslabjeti i okrenuti ponegdje na umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Temperatura još malo viša pa će se vruće činiti i mjestimice u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Idućih dana sve toplije uz sve izraženiju vrućinu i sparinu, osobito početkom idućeg tjedna kada će i oblaci gotovo potpuno izostajati. Ipak, još u subotu valja računati na vjerojatnost na lokalno koji kraći popodnevni pljusak, uglavnom u gorju i u Slavoniji.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu samo u subotu postoji mala šansa za pljusak, uglavnom samo u dalmatinskoj zagori te na krajnjem jugu. Bit će obilje sunca i vedrine, ali do ponedjeljka i umjerene bure, osobito na sjevernom dijelu, koja će imati fenski učinak. Noći sve toplije i neugodnije, a danju vrućina sve izraženija, već od nedjelje lokalno i iznad 35 °C.

