bit će i sparine Za vikend sunčano, gotovo ljetne prilike: Temperatura se penje do 25 stupnjeva

U unutrašnjosti do kraja tjedna uz dosta sunca te još malo toplije, za vikend danju malo iznad 25 °C. No, već u nedjelju popodne su moguće lokalne nestabilno u gorskim, a navečer i najsjevernijim krajevima. Bit će to uvod u promjenjiviji i postupno manje topao novi tjedan, kada se obilnija kiša i osvježenje očekuje glavninom oko srijede