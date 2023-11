Britanci trijumfirali na Svjetskom prvenstvu odvajanja smeća: 'Nekad je to bilo samo skupljanje opušaka'

Velika Britanija pobjednica je među 21 zemljom svijeta koje su u Tokiji poslale svoje timove kako bi sakupljali smeće na SpoGomi Svjetskom kupu, inicijativi čiji je cilj podizanje svijesti o pitanjima zaštite okoliša.

Nacionali timovi pretraživali su ulice japanskih četvrti Shibuya i Omotesando te su 90 minuta tražili otpad i potom ga sortirali. Britanski tim, "The North Will Rise Again", pobijedio je japanski trio koji je zasjeo na drugo mjesto osvojivši 9046,1 bod za skupljanje 57,27 kilograma smeća, donosi Reuters.

"Mnogi drugi timovi možda su bili više ekološki, a manje sportski. Ali saznali smo toliko toga o tome koliko trebamo učiniti kako bismo očistili naše oceane i smanjili otpad", rekla je kapetanica britanskog tima Sarah Parry nakon preuzimanja trofeja. Dodala je: "Bilo je to stvarno dobro iskustvo."

Japanci imaju visoke standarde čistoće općenito zbog čega je pronalaženje smeća natjecateljima bilo izazovno. "Ponekad je bilo jako teško jer zapravo nije bilo toliko smeća", rekla je članica američkog tima Beatrice Hernandez.

"Ali tada smo morali malo dublje zaviriti u grmlje ili se jednostavno usredotočiti na opuške na podu", rekla je Beatrice.

Inače, naziv natjecanja "SpoGomi" dolazi od spajanja japanske kratice za "sport" i japanske riječi za smeće, "gomi". Osmišljen je 2008. kako bi potaknuo ljude da skupljaju smeće na javnim mjestima, popularnost mu je porasla do te mjere da je ove godine u Japanu došlo oko 230 natjecanja.

Organizatori Zaklada Nippon rekli su da je Svjetsko prvenstvo održano kako bi se podigla svijest o problemima zaštite okoliša, posebice o onečišćenju oceana plastikom. "Prva važna stvar je da ljudi koji još nisu svjesni problema morskog otpada shvate situaciju s otpadom u oceanu", rekao je izvršni direktor Mitsuyuki Unno. "Druga svrha ovog događaja je pružiti priliku ljudima koji su postali svjesni problema i žele poduzeti neke korake". Iduće prvenstvo planirano je za 2025. godinu.