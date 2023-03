bajkovito i čudesno Čarobne svjetlosne instalacije opet dolaze u Zagreb. Peti po redu Festival svjetla ove godine s motivom prolj...

Zagreb iščekuje peti po redu Festival svjetla u duhu dolaska proljeća koje simbolizira buđenje, renesansu i novu energiju koja dolazi s dužim danima. Kako su najavili iz Turističke zajednice Grada Zagreba (TZGZ), s veseljem ponovno izlaze na ulice glavnog grada, upija se njegova nova energija obasjana svjetlosnom umjetnošću koja iznova pokazuje da je proljeće - renesansa u nama i oko nas. "Spoj umjetnosti, dizajna, spektakla, zabave i arhitekture i ove će godine oživjeti popularne lokacije Gornjeg i Donjeg grada. Festival svjetla Zagreb nisu samo čarobne svjetlosne instalacije, impresivno mapiranje, zaigrane animacije i raznobojni objekti, već dobre emocije, pozitivna energija i doček proljeća kojeg svi željno iščekujemo. Kroz pet dana festivala prepustili smo domaćim i inozemnim umjetnicima ulice, parkove, trgove, šetališta i građevine kao slikarsko platno i razigranu scenografiju za brojne oblike inovativne umjetnosti", navode iz Turističke zajednice Grada Zagreba. S početkom Festivala svjetla Zagreb pozivaju sve da zajedno dočekaju dolazak dužih i toplijih dana na spektakularan način. "Ovogodišnji program spaja ono najbolje od likovne i izvedbene umjetnosti te moderne tehnologije. Prepustite se emocijama koje svjetlost budi u nama i pozdravite još jednom novi početak i novu nadu – proljeće", navode iz TZGZ-a. Svjetlosnim instalacijama obasjat će i ove godine Muzej Mimaru, Trg bana J. Jelačića, Hrvatsko narodno kazalište. Europski trg, Trg kralja Tomislava, Glazbeni paviljon Zrinjevac, Prolaz Lovački rog, Zagrebački plesni centar, Stara Vlaška, Trg J. J. Strossmayera, Kulu Lotrščak, Crkvu sv. Katarine i dr. Festival će trajati od 15 do 19. ožujka, predstavit će se 33 svjetlosne instalacije domaćih i stranih umjetnika na 28 lokacija. Na svim lokacijama tema će biti proljeće i dobre emocije, kao i problematika klimatskih promjena, ljubavi, otuđenosti, sreće. Osim domaćih umjetnika, ove godine predstavit će se i umjetnici iz Njemačke, Nizozemske, Francuske i Italije. Lani je za vrijeme festivala bilo 20 posto više turista nego u pretpandemijskoj 2019. Na sve lokacije ulaz je besplatan, a bit će otvorene svaki dan od 18 do 23 sata. Prisjetite se kako je to lani izgledalo uz ove fotografije kada je Zagreb postao bajkovit i ne propustite ovogodišnji festival.