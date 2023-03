Današnji datum 23.2.2023. ima poseban raspored brojeva. Pitali smo astrologa što oni predstavljaju

Današnji datum 23.2.2023. čini poseban raspored brojeva u kojem dominira dvojka.

Zanimalo nas je što točno današnji datum i brojke predstavljaju, pa je za Danas.hr astrolog i numerolog Theo Ljubich dao objašnjenje.

Naime, ono što posebno obilježava ovaj datum je dvojka, koja u numerologiji inače predstavlja prevrtljivost, vezana je za mjesec i skrivenost i općenito događaje koji su u "tmini".

"Dvojka je sama po sebi prevrtljiv broj, što znači da na današnji datum, u kojemu imaju četiri dvojke, predstavlja nestalnost, nepovjerljivost među događajima koji se događaju danas i oko ovog datuma", objašnjava nam.

Sam datum povezao je s lažnim obećanjima koji se nude javnosti, te zabludama u koje ljudi vjeruju, a plasiraju se posebno oko današnjeg datuma kao što su obveznice i godišnjica rata u Ukrajini.

"Pravi primjer prevrtljivosti su ove obveznice, gdje se javnosti plasiraju kao nešto dobro, a zapravo je to čisto pranje novaca. Sve što se plasira nema nekog posebnog pokrića u istini, no javnost trenutno vjeruje u to, a kasnije neće biti ništa od toga", rekao je.

Rat će trajati još godinu dana

Spominje kako poseban utjecaj na ljude oko ovoga datuma imaju veliki moćnici, koji plasiraju "lažna obećanja" i subliminalne poruke, a godišnjica rata je kako kaže, prava prilika da se ljudima plasiraju lažna obećanja.

"Uskoro će točno godinu dana od rata. Javnost je bombardirana informacijama sa svih strana, neki čak i govore kako će doći kraj rata, a upravo suprotno- astrologija kaže kako će on trajati još godinu dana", kaže Theo.

Čini se kako na današnji dan ipak treba pripaziti o tome što slušamo, čemu vjerujemo i što činimo, jer kako kaže Theo "sve što se oko današnjeg datuma lansira, nema pokrića u istini".