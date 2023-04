Kvakav dućan! Gumene patkice dobile svoj dućan u Puli - nabildane, s krunom na glavi ili kao sirene i sve plutaju...

U ulici Sergijevaca otvorena je neobična trgovina u kojoj se mogu kupiti samo gumene patkice za kadu. Radi se o franšizi trgovine Lilalu, a patkice se nude u tri veličine po cijenama od 7,90 do 39,90 eura. Ima ih u različitim izdanjima, od patkice u liku liječnika, sirene, pa do patkice s kolutom za spašavanje - iako je pitanje što će im, kad i same plutaju.