I britanski The Guardian raspisao se o svađi oko nacionalosti Ruđera Boškovića: 'Naravno da nije Srbin'

Nakon nedavne rasprave o nacionalnosti Ruđera Boškovića, oglasio se i svjetski poznat The Guardian. Ovo nije prvi put da na Balkanu dolazi do svađe o podrijetlu, a najpoznatija rasprava je vjerovatno ona o Nikoli Tesli. Promjena imena dubrovačke zračne luke prouzrokovala je novi etnički spor između Hrvata i Srba, ovaj put oko loze jednog od najslavnijih sinova ovog drevnog lučkog grada.

Nakon nedavnog preimenovanja, letovi za grad okružen jadranskim zidinama sada slijeću u zračnu luku Ruđer Bošković, nazvanu u čast astronoma i matematičara iz 18. stoljeća. Dubrovnik je bio poznat kao Ragusa, kada se Bošković rodio u samoupravnoj republici 1711. Majka mu je bila Talijanka te je s 14 godina otišao u Rim kako bi nastavio školovanje, a potom i karijeru.

Ali identitet i podrijetlo njegova oca doveli su do sadašnjeg sukoba; Nikola Bošković bio je dubrovački trgovac iz sela Orahov Do, u planinama koje se nadvijaju nad Dubrovnikom. To selo danas leži u srpskoj polovici Bosne poznatoj kao Republika Srpska. Čelnici Republike Srpske također žele izgraditi vlastiti aerodrom u Trebinju, nedaleko od Orahova Dola, a i oni ga žele nazvati imenom Ruđera Boškovića. Njihov argument je da su Nikola Bošković i njegova obitelj bili Srbi prije nego što su prešli na katoličanstvo.

Srpski znanstvenici tvrde da je Nikolino preobraćenje bilo čisto transakcijsko i učinjeno kako bi se mogao oženiti katoličkom obitelji u Dubrovniku ili kako bi nastavio svoju karijeru, te stoga nije promijenilo srpski identitet obitelji. Bivši predsjednik Srbije Boris Tadić opisao je Boškovića kao “Srba katolika”.

Ivan Maslać, komercijalni direktor Zračne luke Dubrovnik, odbacio je takve tvrdnje. "Imenovanje zračne luke je naša stvar i nećemo, naravno, nikoga pitati o tome", rekao je i dodao: "Naravno da Ruđer Bošković nije Srbin."

Domagoj Vidović, jezikoslovac s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji je istraživao Orahov Do, rekao je: "Stric Ruđera Boškovića bio je katolički svećenik don Ilija Bošković. Sve do početka 20. stoljeća u Orahovu Dolu nije živio nijedan pravoslavac. Katoličko podrijetlo Boškovića seže više od 400 godina u prošlost. O tome postoje dokazi u biskupijskim izvješćima, maticama i popisima stanovništva."

