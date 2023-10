cijene sve više i više Jakna Michaela Jacksona iz '84., gitara Noela Gallaghera, ukosnica Amy Winehouse: Sve na dražbi! Evo po kojim cijenama

Jakne koje su nosili Michael Jackson i George Michael, gitare koje sviraju Noel Gallagher i Angus Young iz AC/DC-a, kao i ukosnica Amy Winehouse među poznatim su glazbenim predmetima koji će biti ponuđeni na prodaju sljedećeg mjeseca na godišnjoj aukciji zabavnih suvenira Propstorea. Na prodaju će otići više od 200 komada Vodeća je kožna jakna izrađena po narudžbi i fotografijama usklađena pop zvijezda Michael Jackson 1984. u Pepsi New Generation reklami, s procjenom od 200 do 400 tisuća funti. Na dražbi je i jakna koju je nosio pjevač George Michael u spotu za pjesmu "I Knew You Were Waiting (For Me)", duet s Arethom Franklin iz 1987. godine. Također se prodaje niz gitara uključujući prvi prototip gitare Epiphone Supernova Noela Gallaghera (procijenjena 35.000 funti - 70.000 funti), Gibson SG junior gitare Angusa Younga AC/DC-a (procijenjena 60.000 funti - 120.000 funti). Ostali lotovi uključuju kosu Amy Winehouse iz glazbenog spota za pjesmu "You Know I'm No Good" (procjena 15.000 - 30.000 funti) kao i uokvirenu set listu koju je rukom napisao pjevač Nirvane Kurt Cobain (procjena 10.000 - 20.000 funti). “Čini se da uvijek vidimo sve veću potražnju za filmskim i glazbenim suvenirima. Svake godine čini se da naša prodaja postaje sve veća i veća, a cijene sve više i više", rekao je Tim Lawes, voditelj pošiljki u Propstoreu. Propstore održava svoju godišnju rasprodaju zabavnih suvenira od 9. do 12. studenog, tijekom koje će se prodavati i poznati predmeti s filma i televizije.