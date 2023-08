romantika za bogate Jeff Bezos ugostio Katy Perry na Mljetu, podigle se i čaše. Znate li kontroverzu koja prati jahtu?

Osnivač Amazona Jeff Bezos i njegova zaručnica Lauren Sanchez ugostili su na svojoj superluksuznoj jahti svjetski megapopularnu pjevačicu Katty Perry s partnerom, glumcem Orlandom Bloomom te američkog pjevača, plesača i glumaca Ushera. Večerali su u petak navečer u uvali Polače na otoku Mljetu. Društvo slavnih i bogatih u romantičnoj je atmosferi na palubi jahte pod svjetlima žaruljica uživali, a čini se da je i atmosfera bila i više nego dobra. Dizale su se čaše bijelog vina i kucalo se uzdravlje, a trenutke ugodnog druženja uhvatili su fotoreporteri Pixsella. Superjahta Kora na kojoj su vrijedi čak 500 milijuna dolara iza sebe ima kontroverznu priču. Bezos ju je preuzeo ove godine, dugačka je 127 metara i ima i 76 metara dugo potporno plovilo, na kojem se nalazi i helidrom. Može primiti 18 gostiju i zahtijeva posadu od 40 ljudi. Procjenjuje se da za godišnje održavanje jahte treba oko 25 milijuna dolara. Sama brodica gradila se u Rotterdamu, ali je bio previsok s jarbolima do 39 metara zbog čega je prijetilo da se dekonstruira povijesni most Koningshaven. Građani Rotterdama zaprijetili su da će gađati brod jajima ako se to dogodi. Po noći je brod premješten u drugi grad, a jarbole su pritom uklonili. U drugoj je luci i dovršen. Inače, osnivač Amazona ranije je bio u Dubrovniku gdje se prošetao Stradunom u društvu bogatih prijatelja. Sa šestero tjelohranitelja bio je i restoranu Stradoon gdje je uživao u jelima sa svojom zaručnicom.