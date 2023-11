ROĐEN BANDIĆ Jeo je snijeg, bio pilot, smetlar i bio je jači od sudbine: 'Da nisam došao u Zagreb, grad bi izgubio'

Rođen u Poganoj Vlaki kraj Gruda u Hercegovini, bio je jedan od najdugovječnijih gradonačelnika u Europi i najdugovječniji zagrebački gradonačelnik. Jednom je rekao da bi 'Zagreb izgubio da on nije došao u grad', a na čelu metropole skoro neprekidno je bio od 2000. do 2021. kada je iznenada preminuo. Misterij smrti ni danas se nije do kraja rasvijetlio, bilo je nekoliko verzija što se dogodilo kobne večeri, ali službena verzija kaže da je umro od srčanog udara u Kliničkoj bolnici Sv. Duh u Zagrebu. Zagrepčani ga pamte prije svega kao showmakera koji je nastupima znao pridobiti naklonost 'običnih' ljudi. On je jeo snijeg kad bi pahulje radile probleme građanima, vrtlario je sa zaposlenicima Zrinjevca po zagrebačkim travnjacima, joggirao na atletskoj stazi gimnazije, dijelio grah, jeo iz plastičnih posudica, pekao štrukle... 'Ja ću se skinuti u tange i stajati na Jelačić placu samo ako je u interesu građanima', govorio je 2014., a među njegovim izjavama ostale su upamćene i one da nije 'Usain Bolt i Batman, ali i da je odgovoran i kad golub crkne na Jelačić placu'. Govorio je: 'Ja sam čovjek iz života, ne iz knjiga', a pamtit će ga i po onoj: 'Volim se ubijati radom.' U njega su lijepile brojne afere, teško je pobrojati istraga i sudskih procesa koji su pokrenuti, a novinare je redovito skidao s ramena, čak bio neugodan te nije prezao ni pred seksističkim izjavama. Svoju političku karijeru počeo je u Savezu komunista Hrvatske, kasnije je rekao: 'Što sam drugo mogao kad sam diplomirani politolog'. Potom je prešao u SDP te 1995. postao zagrebački gradski vijećnik. Na zagrebačkim izborima 2000. pobijedio se 20 posto glasova. Izbačen je iz SDP-a nakon što je koalirao s HDZ-om, a kasnije je osnovao vlastitu stranku Milan Bandić 365. Za njegova mandata izgrađena je Arena Zagreb, obnovljen Bundek, izgrađena je nova sljemenska žičara koja je izazivala mnoge kontroverze i postala jedan od najskupljih projekata grada. Pamte ga i po aferama zlatnog WC-a, nadstrešnice, a zbog afere Agram završio je i zatvoru. Iako je često o tome govorio, nikad nije obnovljen stadion u Maksimiru, ali ni izgrađena Sveučilišna bolnica u Blatu. Za sebe je govorio da je on 'gazda u gradu, a umro je u 65. godini nakon srčanog udara u Kliničkoj bolnici Sv. Duh u Zagrebu