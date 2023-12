Las Vegas otvorio privremeni ured za vjenčanjA na aerodromu: 'Ima nešto u tom čarobnom datumu 1-2-3-1-2-3'

Las Vegas otvorio je na aerodromu privremeni ured za izdavanje dozvola za brak, za parove koji se žele vjenčati u Gradu Grijeha na Silvestrovo.

Otvoren od 26. do 31. prosinca, ured u međunarodnoj zračnoj luci Harry Reid namijenjen je prije svega parovima koji će se vjenčati 31. prosinca 2023.

"Postavljanje privremenog ureda za izdavanje dozvola za brak na aerodromu olakšava postupak parovima, pružajući im više vremena da dožive predivnu novogodišnju uzbuđenost Las Vegasa", rekla je Lynn Marie Goya, službenica okruga Clark za Las Vegas Review-Journal.

"Doček Nove godine već je jedan od najpopularnijih datuma za vjenčanja u Las Vegasu, a dodavanje čarobnog datuma 1-2-3-1-2-3 daje parovima još više razloga za slavlje u ovoj povijesnoj noći."

Las Vegas, koji neki zovu i Svjetskom prijestolnicom vjenčanja, najpopularnija je destinacija za vjenčanja u SAD-u, iako neki kažu da je druga na svijetu iza Istanbula. Okrug Clark počeo je s radom privremenog ureda za izdavanje dozvola za brak na aerodromu za Valentinovo 2018. i svake godine osim 2021. ponovno ga je otvorio.

Doček Nove godine mogao bi postaviti rekord za najviše vjenčanja u jednom danu u Las Vegasu. Rekord od 4492 postavljen je 7. srpnja 2007. godine (7/7/7). Drugi najpopularniji dan bio je 11. studenog 2011. (11/11/11), kada je 3125 parova sklopilo brak u gradu.

"Uvijek su izuzetno popularni ovi posebni datumi. No, kada to spojite s dočekom Nove godine, to je pravi spektakl", rekla je Melody Willis-Williams, predsjednica Vegas Weddings, koja upravlja s više lokacija za vjenčanja.

Privremeni ured neće biti jedina opcija za parove koji dolaze u grad za praznike. Glavni ured u centru Las Vegasa na adresi 201 Clark St. otvoren je od 8 ujutro do ponoći svaki dan, uključujući blagdane.

