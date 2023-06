Od čega se sastoji naš svemir? Znanstvenici traže odgovor mapiranjem 2 milijuna udaljenih galaksija

Znanstvenici su po prvi put zabilježili dva milijuna udaljenih galaksija, kvazara i zvijezda, u sklopu inicijative stvaranja detaljne trodimenzionalne karte svemira.

Studija, koja se koristi robotikom u hvatanju tisuća fotografija noćnog neba, dodatno će poboljšati naše shvaćanje svemira i naše galaksije – Mliječne staze.

Znanstvenici s britanskog sveučilišta Durham i međunarodni tim akademika proučavaju ekstragalaktička tijela, te kako se njihovo tijelo razlaže na različite valne duljine boja koje otkrivaju brzinu kojom se svemir širi, kao i fizičke karakteristike galaksija i kvazara.

Objavljen je prvi krug podataka Spektroskopskog instrumenta tamne energije (DESI).

Sastavljen od 80 terabajta, on sadrži više od 3,5 tisuća snimaka noćnog neba u razdoblju od šest mjeseci.

Ti podaci su prvi korak prema mapiranju više od 40 milijuna galaksija, kvazara i zvijezda.

Profesor Carlos Frenk s Durhama, član međunarodnog odbora DESI-ja, rekao je da je to „najambiciozniji pothvat dosad kako bi se pronašli odgovori na neka od najtemeljitijih pitanja u znanosti – od čega je sastavljen naš svemir? Kako je on postao to što je? Što donosi budućnost?”.