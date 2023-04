Ovaj tjedan donosi promjene za vozače. Za neke se stvari mijenjaju, a neki moraju dodatno pripaziti

Proteklog vikenda sat se pomaknuo unaprijed i započelo je ljetno računanje vremena, a samim time stižu i promjene za vozače automobila.

Pomicanjem sata uobičajeno nastupa i prestanak obveze vožnje s uključenim barem kratkim svjetlima, ali Zakonom o sigurnosti prometa na cestama fiksno je propisano razdoblje u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, i to od 1. studenoga do 31. ožujka ove godine, odnosno do ovoga petka.

Ipak, noću i u uvjetima smanjene vidljivosti danju svjetla moraju biti upaljena.

Iznimka su motocikli i mopedi koji tijekom čitave godine za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla, pri čemu vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj i jedno crveno na stražnjoj strani bicikla.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od dosadašnjih 500 kuna, po novom oko 66 eura, u slučaju nepoštivanja odredbi o obaveznom korištenju svjetala na vozilima u uvjetima smanjene vidljivosti ili noću.

U navedenim uvjetima za nekorištenje svjetala na biciklu, kao i nenošenje reflektirajućeg prsluka ili reflektirajuće biciklističke odjeće kod biciklista, propisana kazna u iznosu od dosadašnjih 300 kuna.