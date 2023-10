Ovo je karta najčešćih prezimena u Europi. Po prezimenu Horvat lako se prati odakle smo se doselili

Najčešće prezime u Hrvatskoj je Horvat i ima ga oko 200.000 ljudi i pojavljuje se svakoj našoj regiji, no Horvátha ima puno i Slovačkoj i južnim dijelovima Poljske.

Portal Slavorum ističe da je upravo to dokaz kako su se Hrvati iz nekadašnjih područja Bijele Hrvatske stoljećima davno preselili na današnje prostore. Često upravo po prezimenu možemo s lakoćom pretpostaviti odakle netko dolazi, pa će Smith tipično britansko prezime, dok ćemo za prezime Popović moći s velikom sigurnošću reći da je crnogorsko.

No neka prezimena mogla bi vas navesti na tanak led. Novak je uobičajeno prezime u Hrvatskoj, slavenski je to naziv na došljaka, novog čovjeka na nekom području ili doseljenika, ali je to najčešće prezime i u susjednoj Sloveniji. Najviše je Novaka i u Poljskoj, ali i u slovačkoj u verziji tog prezimena Novakova. U Italiji najviše ljudi nosi prezime Rossi, Garcia je najčešće prezime u Španjolskoj, a u Portugalu Silva.

Foto:

Vjerojatno je mnogima prezime Borg odmah prizvati sjećanje na Zvjezdane staze i popularnu rečenicu: 'Mi smo Borg, otpor je uzaludan', kojom se u hit serijalu predstavljala hibridna vrsta čovjeka i kibernetike. No Borg je zapravo najčešće prezime na - Siciliji. U susjednoj Mađarskoj najviše ljudi preziva se Nagy, u Srbiji Jovanović, u Bosni i Hercegovini Hodžić. Infografika najčešćih prezimena u Europi pokazuje i kako su tekle migracije ljudi pa otud i činjenica da se pojedina prezimena pojavljuju kao najčešće u više država.

Doduše, ovakve karte s vremena na vrijeme mijenjaju se s obzirom na promjenu broja ljudi koji nose neko prezime.

POGLEDAJTE VIDEO Strah i panika od terorizma, svi sumnjaju na migrante. No prava su opasnost teroristi rođeni i odrasli u Europi