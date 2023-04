nije šala! Policija u Zadru uhitila lutku. Sve je počelo pozivom župnika...

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Trebao je to biti događaj za neformalno druženje građana i povratak na Poluotok. Modne lutke, one koje smo naviknuli gledati u izlozima, bile su gole. I to ispred crkve Gospe od zdravlja