ČIŠĆENJE REZIDENCIJE Srebrne čizmice, Yamahin klavir i Banksyjeva slika na aukciji. Suprug Eltona Johna: 'Ne može samo to gomilati'

Foto: Profimedia

Većina od 900 predmeta na aukciji imat će skromne cijene. Mnogi se nude za nekoliko tisuća dolara, uključujući sve od Langeovih portreta do prstenja s draguljima do Versaceovog posuđa. No pojedini komadi doseći će 1,5 milijuna dolara