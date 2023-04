'Potrubi ako si idiot' 'Vozim, gledam, ne vjerujem, a onda sam se nasmijala, poruka je bila jasna'

Javila nam se čitateljica i poslala fotografiju iz zagrebačke ulice 'Nad lipom'. U prometnoj gužvi oko joj je zapeo za neobičan prometni znak na kojem je pisalo "Potrubi ako si idiot". "Do tog trenutka bila sam baš mrzovoljna, ali onda sam se zacerekala jer sam se u trenu oraspoložila. Moj malac je u srijedu imalo malu nezgodu, morali smo je sanirati na Hitnoj u Vinogradskoj bolnici. Bila sam prilično nervozna jer nisam znala za novu regulaciju prometa u tom dijelu grada i da su neke ulice postale jednosmjerne pa sam morala naokolo kružiti da bih stigla do bolnice. Sve je trajalo puno duže nego sam planirala. A onda sam u povratku iz bolnice vozila (ili bolje rečeno zapela) u Ulici nad lipom. Gužva je bila strašnja, išli smo mic po mic, a onda me taj prometni znak upiknuo u oko", ispričala nam je čitateljica. Pred samim križanjem pred Ilicom, netko je stavio prometni znak iz kućne radinosti s vrlo jasnom porukom. Očito je nekome dosadilo slušati stalno trubljenje u samom središtu grada i u jednoj od najprometnijih ulica. "Da sam glavna u gradu, ja bih taj znak otisnula i na pravu tablu. Uvijek je tu gužva, to je jasno jer je to jedna od glavnih ulica koja ide od bolnice. Treba malo strpljenja, a kad sjedneš na trubu, ionako nećeš baš ništa postići", rekla nam je Zagrepčanka. Znak o kojem je govorila snimio je danas i fotoreporter agencije Pixsell, pogledajte i nasmijte se.