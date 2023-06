šeširi, kratke hlače i japanke Živa u termometru napokon ljetna, preskočit će i 30 stupnjeva, Trajektna luka Split krcata, sve miriši na dob...

Trajektna luka Split u nedjelju je bila krcata! Gužva je i turisti s koferima i ruksacima dobra su najava uspješne sezone. Tijekom dana očekuju se i visoke temperature koje će ponegdje preskočiti 30 stupnjeva Celzijusovih, a početkom tjedna dosegnut će i 33 stupnjeva. Nakon kišnog perioda, dobra je ova najava ljetne sezone, a svi turistički pokazatelji nagovješćuju da ćemo i ove godine oboriti turističke rekorde. HAK javlja da je pojačan promet prema moru, ali da su uvjeti za vožnju dobri. Napominju i da ovog vikenda počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Do 10. rujna zabrane će biti subotom od 4 do 14 sati te nedjeljom od 12 do 23 sata. Pogledajte kako je to u nedjelju izgledalo u Trajektnoj luci Split u galeriji