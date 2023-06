Od parkinga do jeftinijeg 'goriva'. Direkt je istražio koje su prednosti vožnje auta na baterije

Zeleni, štedljivi, ali i dalje poprilično skupi. Električnih automobila na hrvatskim cestama manje je od 0,3 posto, ali brojka polako raste. Čuvaju prirodu, ali i novac.

Tin Koren iz Strujnog kruga pojasnio je da najvećui broj ljudi kupuje električna vozila zbog smanjenih troškova.

"Imate puno manje troškove kada se vozite elktričnim vozilom, a također troškova održavanja prkatički ni nema jer nema toliko redovnih servisa promjena ulja, svjećica, lanaca i sličnih stvari", dodao je.

Prije su se punili besplatno, ali i sada, kada se punjenje plaća, ušteda je i dalje značajna.

Od Zagreba do Splita 480 je kilometara. Ako električni automobil napunimo kod kuće, potrošnja je 1,1 eura na sto kilometara. S jednim skupljim punjenjem na autocesti od 16 eura – put ukupno košta 22 eura. Benzinci i dizeli troše oko 10 eura na sto ilometara što znači da gorivo do Splita okvirno košta 48 eura. Kada se sve zbroji, put do Splita elektičnim je vozilom jeftiniji 26 eura.

Ušteda nije sporna, ali problem je doseg. Auto koji testiramo ima doseg od 350 kilometara što znači da do Splita ne može bez punjenja. Ipak, nije to neki problem, objasnio je dugogodišnji zaljubljenik u e-vozila.

"Iako postoji mogućnost da ja punim za samo 10 minuta na svom putu do Splita. Uglavnom planiram da ću stati negdje i da do jedan ručam i ostajem čak sat vremena na nekom punjaču sporijem nego što bi drugi plaćali, ali taj je jeftiniji i taj novac koji sam uštedio potrošim za ručak", rekao je Hrvoje Prpić, poduzetnik i vozač električnog automobila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

E-automobili prije desetak godina imalis u doseg između sto i 150 kilometara, a danas je bliži 400 kilometara. Puno toga ide naprijed, a sve je više i punionica. Dobra strana vožnje na struju je i besplatni parking.

No jedan problem za sada nije riješen. Električni, baš kao i klasični automobili – sve su skuplji. Najjeftiniji u Hrvatskoj je 25 tisuća eura što kupce najviše odbija.

"Prevelika je cijena električniha utomobila. Inače da imam, da sam milijunaš, kupio bih ga sigurno. Pošto nisam, jednostavno ne mogu", rekao je Ivica iz Zagreba.

Josip iz Zagreba kazao je da da baterije i infrastruktura još nisu dovoljno dobre.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Još smo dosta daleko od toga. Duguročno u budućnosti možda da, ali sada još ne", dodao je.

Država već godinama nudi poticaje, do 10 tisuća eura po vozilu. Prošle godine 105 milijuna kuna, ali problem je kako se dijele. Samo jednom godišnje, i to po principu tko prvi njegova djevojka. Svi se nadaju pravednijoj podjeli.

"Fond je sada napravio nekoliko analiza,. Također smo mi napravili među potencijalnim kupcima neka istraživanja i upravo se priprema model koji bi trebao već ove godine vjerojatno zaživjeti. U pravilu analize će pokazati koji je najbolji model za poticanje kupovine električnih vozila", poručio je Koren.

Od milijun i 800 tisuća registriranih vozila u Hrvatskoj, prošle ih je godine tek pet tisuća bilo električnih. Kako god na njih gledali, brojke će za koje desetljeće biti obrnute.