Kultni je američki reper u utorak navečer stigao u zagrebačku Arenu u sklopu svjetske turneje 'The Final Lap' koji održava u čast 20. godišnjice albuma 'Get Rich or Die Trying'.

Reper je izveo svoje najveće hitove 'Candy shop', 'Window shopper', 'Many men', 'Best friend' itd.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell Sanjin Strukic/Pixsell

Ovo mu je bio prvi nastup u Hrvatskoj nakon 2007. godine kada je napunio Dom sportova.

Tada je svijet obišla snimka kako prije nastupa u Zagrebu sa svojim timom sjedi oko stolića, a ubrzo su kružile glasine da se radilo o kokainu.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell Sanjin Strukic/Pixsell

Reper je prije 16 godina brzo reagirao na te optužbe nazvavši ih lažne i poručio kako se više neće vratiti u Hrvatsku.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell Sanjin Strukic/Pixsell

No, u utorak je navečer tisuće obožavatelja uživalo u njegovom koncertu u zagrebačkoj Areni.

Reper je i prije mjesec dana na koncertu u Los Angelesu bacio mikrofon u publiku i teško ozlijedio jednu obožavateljice.

Tijekom nastupa nekoliko mu mikrofona nije radilo, a u jednom mu je trenutku prekipjelo i bacio je mikrofon u publiku. Snimke tog incidente ubrzo su se proširile internetom.

Iako snimke ne pokazuju gdje je točno mikrofon pao, voditeljica radija Power 106, Bryhana Monegain kaže da ju je pogodio u čelo. Završila je u bolnici i zadobila nekoliko šavova, a protiv repera je i podnijela policijsku prijavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Prijović puni petu Arenu, kolegici Gogi Sekulić otkazali koncert: 'Rane su još uvijek svejže'. Pjevačica se javila za RTL