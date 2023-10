Slavni o svojim govornim manama uoči Međunarodnog dana svjesnosti o mucanju: 'Postali smo prijatelji'

Kako bi se podigla svijest javnosti o mucanju, komunikacijskom poremećaju s kojim se bori 80 milijuna ljudi na svijetu, u Zagrebu će se 22. listopada osvijetliti Meštrovićev paviljon tirkiznom bojom u povodu Međunarodnog dana svjesnosti o mucanju.

Kod mucanja dolazi do prekida u tečnosti govora zbog ponavljanja glasova, riječi, produživanja glasova ili zastoja. Unatoč desetljećima istraživanja, ne postoji jedinstven odgovor na pitanje o uzroku mucanja, ali se mnogo zna o čimbenicima u području genetike, neurofiziologije, dječjeg razvoja i obiteljske dinamike koji doprinose nastanku mucanja, ističe Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Prilikom govornih pokušaja, kod mucanja se nerijetko mogu uočiti različiti pokreti lica ili tijela.

Osim govornih netečnosti koje slušatelji lako uočavaju, sastavni dio mucanja su i različite emocije od straha i srama do anksioznosti. Dino Rađa, slavni košarkaš, i sam vodi bitku s mucanjem još otkada je bio dijete, a na tu temu je prošle godine rekao da ga ne sputava u životu. "Naučio sam se kroz život, otkad sam bio klinac, otkad mi se rodila sestra sam počeo mucati. Odmah sam išao na vježbe i naučio kako prevladati problem. Mnogi ljudi ne znaju da mi se to događa jer postoje alati s kojima se možeš prilagoditi. Preporučujem svim klincima da se ne boje, da se ne srame, da odu, nauče kako s time živjeti jer je to nešto što je neizlječivo i što te prati čitav život", kazao je Dino Rađa.

On nije jedini s tim problemom, ponešto o tome je rekao i Slaven Bilić, koji je rekao da je sa svojom govornom manom postao prijatelj.

"Imao sam ja govornu manu, još je imam, od svoje 4.,5. godine, ali sam se tijekom godina naučio živjet s tim, kontrolirati je. U početku mi je bila problem, međutim, kasnije smo postali prijatelji."

Još neka slavna lica koja imaju problem sa mucanjem su Gibonni, Darko Rundek i pokojni Michael Jackson.

