Stigao popis najpoznatijih božićnih pjesama: Mariah, Ariana Grande, Wham...Koja vam je najdraža?

Božićni hit američke pjevačice Mariah Carey "All I Want for Christmas is You" već je gotovo 30 godina u vrhu najizvođenijih u doba blagdana i jedna je od rijetkih nastalih u moderno doba koja je na ljestvici 100 najboljih božićnih pjesama.

Pjesma "Za Božić si želim samo tebe", prvi put objavljena 1994., počinje zvucima zvončića nalik celesti, instrumentu koji je Čajkovski upotrijebio skladajući božićnu baletnu bajku "Orašar".

Nadalje, u hitu Mariah Carey koriste se praporci, a oni se povezuju s božićnim blagdanima otkako je 1850. nastao hit "Jingle Bells" Jamesa Pierponta.

Tu su zatim harmonije. Šest akorda koji se koriste u Mariahinom hitu često se povezuju s Božićem, kaže skladatelj Vivek Maddala.

"Takva vrsta harmonije netipična je za modernu pop glazbu, ali je bila tipična za ranija razdoblja". Takvi harmonijski obrasci evociraju "na glazbeni vokabular" korišten u američkim jazz standardima s početka 20. stoljeća, a upravo u tom razdoblju nastale su brojne klasične božićne pjesme

Nakon nekoliko sekundi slušatelja preplavi tzv. "glazbeni zid" kako ga je osmislio koautor pjesme Walter Afanasieff. Trzajni zvuci glasovira i gospel zbor u pozadini tvore stil koji podsjeća na popularnu glazbu 50-ih i 60-ih.

Konačno pjesma "All I Want for Christmas is You" donosi i ono što je svojstveno glazbi iz 90-ih kada je pop glazba unijela elemente hip hopa te R&B, a glas Mariah Carey karakterističan je za tadašnje vrijeme kada su izvođači s vrha ljestvice rado pokazivali 'vokalne akrobacije'.

"All I Want for Christmas is You" neprestance se vrti među 100 "najnaj" božićnih pjesama. No nije jedina uspješnica modernog doba.

Na toj listi je i "Christmas (Baby Please Come Home)," također je izvodi Mariah Carey, ali riječ je o božićnom klasiku pjevačice Darlene Love.

Hit "Mistletoe" pjevača Justina Biebera vodio je tijesnu utrku s Carey no zadnjih godina pada na ljestvici.

Hit Ariane Grande "Santa Tell Me" uspješan je otkako je prvi put objavljen 2014. i ponovno se uspinje na ljestvici od 2020.

"Underneath the Tree", božićna pjesmu koju izvodi Kelly Clarkson nešto je niže na ljestvici, ali je konstantno među top 20.

Pa ipak, pjesme nastale prije više desetljeća 'najžilavije' se drže među 10 najpopularnijih.

Pjesma Brende Lee "Rockin' Around the Christmas Tree" u prošla dva tjedna pretekla je hit Mariah Carey.

Michael Buble, poznat po sladunjavu glasu i sklonosti jazz standardima 20. stoljeća, solo je izvođač koji se progurao sa sedam božićnih pjesama na listi top 40, ali sve su to inačice starijih božićnih pjesama, među kojima "It's Beginning to Look a Lot like Christmas" i "Have Yourself a Merry Little Christmas," koje su nastale 40-ih i 50-ih godina.

Ljestvica 100 božićnih pjesama razlikuje se od drugih top lista. Iste se pjesme uvjerljivo i ciklički vraćaju svake godine, a mnoge od njih su novije obrade starih hitova.

Osamnaest pjesama koje su bile među 100 najboljih u proteklih deset godina napisane su prije 1930. Najstarija je "Joy to the World," napisana davne 1719. godine, u verziji koju je izveo Nat King Cole 1960.

"Oh Holy night", božićnu pjesmu temeljenu na vjerskoj pjesmi koju je napisao francuski pjesnik Placide Cappeau, izvode Celine Dion, Josh Groban i Mariah Carey.

Mnoge od najizvođenijih božićnih pjesama nastale su 30-ih i 40-ih godina 20. stoljeća, a često su izvođene u jazz standardima. Upravo iz tog razdoblja potječe 41 pjesma koje su redovito svrstane među 100 najizvođenijih.

Te božićne pjesme blage su, često melankolične, primjerice "Bijeli Božić" čija melodija odmah zazvuči kao Božić.

Pjesme nastale 50-ih i 60-ih su među najzastupljenijima na listi i njih je 44. Te su pjesme još uvijek nostalgične, ali izvode ih veći orkestri, često imaju prateće vokale i ubacuje se žanr gospel, a dobra ilustracija je pjesma "Christmas (Baby Please Come Home)."

Samo 14 pjesama među njih 100 najpopularnijih nastalo je 70-ih te 80-ih, a najpopularnija je "Last Christmas", glazbenog sastava Wham!

Na kraju, 25 pjesama s ljestvice nastalo je nakon 1990. Osim Mariahinog hita "All I Want for Christmas is You", u vrhu su i "Underneath the Tree" i "Santa Tell Me".

